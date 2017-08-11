رئيس الوزراء المصري يشكل لجنة للتحقيق في حادث القطارين

أمر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الجمعة، بتشكيل لجنة فنية من المتخصصين بوزارة النقل للتحقيق فى ملابسات حادث تصادم القطارين بالإسكندرية، لبيان سبب الحادث الذى أوقع عشرات القتلي والمصابين.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن غرفة العمليات التي تم تشكيلها تواصل متابعة تطورات الحادث والتأكد من توافر كافة الاحتياجات العلاجية للمصابين.

ولفت البيان إلى أن وزيرا الصحة والنقل توجها لمكان الحادث للإشراف على عمليات علاج المصابين، وإعادة حركة القطارات بعد رفع مخلفات الحادث.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية اصطدام القطار رقم 13 إكسبريس (القاهرة- الإسكندرية) بمؤخرة قطار رقم ٥٧١ (بورسعيد- الإسكندرية) بالقرب من محطة خورشيد على خط (القاهرة- الإسكندرية).

أوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه نتيجة الاصطدام، سقط جرار القطار الأول وعربتين من مؤخرة القطار الثاني، مما تسبب في خسائر بشرية.

وذكرت وزارة الصحة أن 36 شخصا على الأقل قتلوا في الحادث، بينما أصيب أكثر من 100 آخرين.

وتتكرر حوادث القطارات في مصر بسبب تقادم القطارات وقلة صيانة السكك الحديد وضعف المراقبة. وتقع حوادث قاتلة بين قطارات وسيارات أو حافلات تعبر تقاطعات السكة الحديد.

ووقع 1234 حادث قطار في مصر في العام 2015، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

وكان الحادث الأسوأ في تاريخ السكك الحديد في مصر في فبراير 2002، حين أدى حريق اندلع في قطار كان متجها من القاهرة إلى جنوب مصر إلى مقتل حوالي 370 شخصا.