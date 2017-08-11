 بالصور.. التجارة تضبط 133 ألف سلعة مخالفة بأسماء “مشروبات كحولية” بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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بالصور.. التجارة تضبط 133 ألف سلعة مخالفة بأسماء “مشروبات كحولية” بالرياض

بالصور.. التجارة تضبط 133 ألف سلعة مخالفة بأسماء “مشروبات كحولية” بالرياض
المناطق - الرياض

داهمت فرق وزارة التجارة والاستثمار موقعاً لبيع العطور بالعاصمة الرياض إثر قيام عمالة مخالفة بتعبئة عطور مجهولة المصدر وبأسماء مخالفة (مشروبات كحولية)، وقامت بضبط 133 ألف سلعة مخالفة.
وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن الفرق وفي ذات الجولة الرقابية، قامت بمصادرة 5450 نظارة مقلدة، بعد مداهمة محلات تجارية تقوم ببيع النظارات المقلدة بالرياض.

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