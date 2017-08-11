 مدني المدينة المنورة يحذر من موجة أمطار رعدية تستمر حتى الخميس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدني المدينة المنورة يحذر من موجة أمطار رعدية تستمر حتى الخميس الملحقية الثقافية في بريطانيا تدعو الطلبة إلى تجنب الأماكن المشبوهة والخطرة محافظ عراقي متهم بالفساد يفر إلى إيران الصحة تعلن عن حالة وفاة بالكورونا وإصابة شخصين آخرين في دومة الجندل شاهد.. مواطن يتفاجأ بتجمع أكثر من 160 ثعبان في مزرعته بالصور.. التجارة تضبط 133 ألف سلعة مخالفة بأسماء “مشروبات كحولية” بالرياض هاتف ياباني يسبق “أبل” و”سامسونغ” رئيس الوزراء المصري يشكل لجنة للتحقيق في حادث القطارين مقتل 11 انقلابيا في معارك مع الجيش الوطني بالجوف اليمنية الخارجية الألمانية تعرب عن قلقها إزاء إعدام إيران لقاصر لم يتجاوز الـ 15 سنة ارتفاع عدد ضحايا قطاري الإسكندرية إلى 29 قتيلاً و 88 مصاباً أمانة العاصمة المقدسة تنفذ بعد غدٍ خطتها لموسم الحج

مدني المدينة المنورة يحذر من موجة أمطار رعدية تستمر حتى الخميس

مدني المدينة المنورة يحذر من موجة أمطار رعدية تستمر حتى الخميس
المناطق - المدينة المنورة

حذر نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة النقيب رائد بن عودة الأحمدي من موجة مطرية رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تستمر حتى يوم الخميس القادم ، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بجميع الإدارات بالمنطقة ، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للقيام بمهامها ومسؤولياتها.

وأهاب الأحمدي بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، مشددًا في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر، واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها ، والبقاء في المنازل في حالات الأمطار الشديدة، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرقات الزراعية والسريعة خشية الانزلاق.

ودعا إلى البعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا لحالات الصعق الكهربائي، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم ، مع مراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>