مدني المدينة المنورة يحذر من موجة أمطار رعدية تستمر حتى الخميس

حذر نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة النقيب رائد بن عودة الأحمدي من موجة مطرية رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تستمر حتى يوم الخميس القادم ، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بجميع الإدارات بالمنطقة ، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للقيام بمهامها ومسؤولياتها.

وأهاب الأحمدي بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، مشددًا في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر، واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها ، والبقاء في المنازل في حالات الأمطار الشديدة، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرقات الزراعية والسريعة خشية الانزلاق.

ودعا إلى البعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا لحالات الصعق الكهربائي، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم ، مع مراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.