تعرف على أسوأ التطبيقات المدمرة للهاتف الذكي

كشف تقرير جديد عن أسوأ التطبيقات استنزافا لعمر بطارية الهاتف الذكي، والمؤثرة بشكل كبير على الأداء العام ومساحة التخزين.

وربما لن يكون وجود التطبيقات الأكثر شهرة، مثل فيسبوك وواتس آب وغوغل ماب، ضمن القائمة أمرا مثيرا للدهشة بالنسبة للمستخدمين.

ويحدد التقرير الذي أعدته شركة Avast، أسوأ التطبيقات المستهلكة لمساحات التخزين إلى جانب تأثيرها على الأداء العام للهاتف.

وتجدر الإشارة إلى إمكانية تحسين عمر بطارية الهاتف، عن طريق حذف بعض التطبيقات غير الضرورية. كما يمكن الاستغناء عن تطبيق “مستندات غوغل” (Google Docs)، أحد أسوأ التطبيقات تأثيرا على أداء الهاتف، واستبداله بـ “مايكروسوفت وورد”.

أولا: أسوأ 10 تطبيقات بما يخص استهلاك بطارية الهاتف، والتي تعمل تلقائيا عند تشغيله:

1- سامسونغ AllShare

2- Samsung Security Policy Updates

3- Beaming Service for Samsung

4- ChatON Voice & Video Chat

5- خرائط غوغل

6- واتس آب

7- فيسبوك

8- وي تشات

9- AppLock

10- DU Battery Saver

ثانيا: أسوأ 10 تطبيقات استنزافا لعمر البطارية، والتي يشغلها المستخدمون بأنفسهم:

1- Samsung WatchON

2- Samsung Video Editor

3- نيتفليكس

40 Spotify Music

5- سناب شات

6- Clean Master

7- LINE: Free Calls & Messages

8- Microsoft Outlook

9- BBC News

10- ES File Explorer File Manager

ثالثا: أسوأ 10 تطبيقات استهلاكا لمساحة التخزين على الهاتف:

1- فيسبوك

2- إنستغرام

3- Amazon Kindle

4- فيسبوك ماسنجر

5- CosmoSia

6- Google Quick Search Box

7- خرائط غوغل

8- غوغل كروم

9- Firefox Browser fast & private 10- Tango – Free Video Call & Chat

رابعا: أسوأ 10 تطبيقات تأثيرا على الأداء العام للهاتف الذكي:

1- Samsung AllShare

2- ChatON Voice & Video Chat

3- Samsung Push Service

4- Google TalkBack

5- Google Play Music

6- خرائط غوغل

7- Google Play Newsstand

8- غوغل بلس

9- ChatON

10- Google Hangouts