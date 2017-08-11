أثرياء العالم يفقدون 43 مليار دولار خلال يوم واحد!

تراجع مؤسس موقع “أمازون”، جيف بيزوس، ضمن قائمة أغنياء العالم إلى المرتبة الثالثة، بعد أن خسر أمس الخميس ملياري دولار بسبب هبوط سعر سهم “أمازون” بنسبة 2.6%، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

وتشير بيانات الوكالة الاقتصادية إلى أن بيزوس لم يكن الخاسر الوحيد، حيث هوت في الجلسة السابقة أسهم العديد من الشركات، ليخسر أغنى أغنياء العالم ما مجموعه 42.7 مليار دولار.

وسجلت التداولات في البورصة الأمريكية أمس الخميس أسوأ أداء في نحو 3 أشهر، بعدما سيطرت المخاوف الجيوسياسية على السوق بفعل تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي توعد فيها كوريا الشمالية بحرب طاحنة، وهو ما قوبل بتهديدات من بيونغ يانغ باستهداف مصالح الولايات المتحدة في عدد من المناطق، ومنها جزيرة غوام.