بلدية الجبيل تضبط 10 شاحنات تقوم بإلقاء المخلفات والأنقاض وتصادر 50 بسطة للباعة الجائلين المخالفين

ضبطت بلدية محافظة الجبيل 10 شاحنات تقوم بإلقاء المخلفات والأنقاض بطريقة مخالفة، و 50 بسطة من الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة البلدية، وذلك ضمن حملة تفتيشية على عدد من الأحياء داخل المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بأن بلدية الجبيل قامت بحملة شملت جميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف الحد من ظاهرة الباعة الجائلين المخالفين والتي يقوم بعض العمالة الوافدة فيها بعمل بسطات في عرض الشارع ليمارسوا من خلالها بيع الخردوات وكذلك بيع الخضروات مجهولة المصدر، والتي تشكل خطرا على الصحة العامة وكذلك الظاهرة السلبية للمنظر العام جراء القاء المخلفات المجهولة المصدر.

وقال بأن الآلية الجديدة لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات التي تنتشر أمام أبواب المساجد والمحلات التجارية والشوارع العامة تأتي بسبب تكرار المخالفات وذلك باتخاذ المخالفين للأرصفة والشوارع موقعاً للبسطات، مشيدا بجهود قسم الأمن والسلامة بالبلدية.

وأبان الى أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من الملابس والأحذية والخردوات، حيث تم مصادرة 50 بسطة للباعة الجائلين من العمالة، التي تقوم ببيع الخردوات وبيع الخضروات والفواكه مجهولة المصدر أمام المحلات التجارية وقد تم تسليم البضائع المصادرة للجمعيات الخيرية بمحافظة الجبيل للاستفادة منها، مضيفا بانه تم أيضا رصد 10 شاحنات تقوم بإلقاء المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر في الأراضي الفضاء داخل المحافظة و أطرافها في مناطق التشاليح وداخل بعض المخططات الجديدة، وعلى طريق الدمام السريع، وكذلك بجانب سوق المواشي، وتم إلزام أصحاب الشاحنات بإزالة عدد من المخلفات .

وحذر رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش من تهاون البعض في رمي الأنقاض من مخلفات البناء، مؤكداً أن هناك عقوبات تطال من يتم ضبطه يقوم بهذا الأمر نظرا لما يتسبب فيه من أضرار للبيئة، مؤكدا بأن بلدية الجبيل لن تتهاون مع أي شخص يعتدي على أرصفة المشاة أو الشوارع الرئيسية أو الفرعية والتي وجدت من أجل خدمة المواطنين والمقيمين.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات مشيرا إلى ان أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي )على الأجهزة الذكية .