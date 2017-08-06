الجابر: الموسم الحالي سيكون أكثر صعوبة بسبب زيادة عدد اللاعبين الأجانب

أكد سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، ان الموسم الحالي سيكون أكثر صعوبة من المواسم الماضية بسبب زيادة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة في دوري المحترفين.

وكان الاتحاد السعودي للعبة قرر زيادة عدد اللاعبين الأجانب في فرق الدوري ليصبح ستة لاعبين بدلا من أربعة لاعبين في قائمة كل فريق بداية من الموسم الحالي 2017 / 2018 .

وقال سامي الجابر، في المؤتمر الصحفي لفريقه، اليوم الجمعة، قبل مباراةالغد أمام أحد في الجولة الأولى من دوري جميل، :”هذا الموسم سيكون أصعب من المواسم السابقة بسبب زيادة عدد اللاعبين الأجانب. أولى المباريات أوضحت لنا عدم وجود فوارق كبيرة بين الفرق. سنسعى لتقديم الوجه الحقيقي للشباب أمام أحد يوم السبت”.

وأضاف : “الشباب مر بظروف صعبة لكنه تجاوزها. الشباب من أفضل الأندية خلال الـ15 عاما الماضية. سنسعى لرد الجميل لكل عشاق هذا الكيان”.

وقال الجابر : “أثق في قدرات نجوم الشباب لتحقيق أفضل النتائج. نعمل كمجموعة وعائلة واحدة وهدفنا هو الهدف الطبيعي في إعادة الشباب لوضعه ومكانته الطبيعية. طموحاتنا لا تختلف عن أي ناد كبير ، ولدينا سبعة لاعبين أجانب. لدينا عرض لإدريس مبوبو من نادٍ أوروبي، وباب الانتقالات المحلية لا يزال مفتوحا”.

وأضاف : “عشت 30 عاما في الرياضة، واعتدت على ضغط الإعلام والجماهير. الضغوط جزء من متعة وتحدي كرة القدم. سأتقبل جميع الانتقادات بصدر رحب خاصة من جماهير الشباب المحبة. دعم الجماهير مطلب للفريق وللاعبين، وتواجدهم في الملعب يشكل لنا دافع وحافز لتقديم الأفضل. هذه رسالة مني ومن لاعبي الفريق لكل عاشق لهذا الكيان الكبير”.