 ملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالجبيل يختتم فعالياته بأكثر من ٣٦ الف زائر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالجبيل يختتم فعالياته بأكثر من ٣٦ الف زائر الجابر: الموسم الحالي سيكون أكثر صعوبة بسبب زيادة عدد اللاعبين الأجانب القوات البرية تختتم فعاليات تمرين “القائد المتحمس 2017م” السعودي الأمريكي أساسيات العناية الحرجة بمجمع فيصل الطبي بالطائف بلدية الجبيل تضبط 10 شاحنات تقوم بإلقاء المخلفات والأنقاض وتصادر 50 بسطة للباعة الجائلين المخالفين هبوط إحدى مروحيات التحالف لتعرضها لخلل فني أكثر من 473 ألف حاج قدموا إلى المملكة عبر مطاري جدة والمدينة المنورة حتى الخميس 10 أغسطس أثرياء العالم يفقدون 43 مليار دولار خلال يوم واحد! أكثر من 528 ألف حاج يصلون إلى المملكة تعرف على أسوأ التطبيقات المدمرة للهاتف الذكي الأمم المتحدة: “داعش” و”القاعدة” ما زالا قادرين على التحرك فطيرة عمرها أكثر من 100 عام وما زالت صالحة للأكل!

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالجبيل يختتم فعالياته بأكثر من ٣٦ الف زائر

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالجبيل يختتم فعالياته بأكثر من ٣٦ الف زائر
المناطق – منال الدوسري

اختتم  ملتقى الحرف والصناعات اليدوية فعالياته بالجبيل الصناعية مساء امس الخميس  والتي استمرت لثمانية أيام بأكثر من  ٣٦ الف زائر.

حيث شهد  الملتقى  مشاركة اكثر من ٩ اركان و٢٢ ورشة عمل بركن عالم الطفل والذي تكون من عدة اركان متمثلة في  ركن فنون الورق ، فن الموازييك ، كان ياما ، مركز صدفة النسائي، فراشات الجبيل ، وركن الهندسة و الابداع ، وركن خطوات الابداع ، وركن وطن متحد التطوعي ،  بالإضافة إلى سوق  المنتجون الصغار ،

هذا وقد قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي بزيارة الى الملتقى واطلع على الاركان المشاركة . حيث قدم شكره وتقديره إلى إدارة الخدمات الاجتماعية  على تنظميها للملتقى والتعريف بأهمية قطاع الحرف والمحافظة على هذا الموروث الاصيل .

من جانبهم ثمن  المشاركون الدعم الكبير الذي قدمته لهم الهيئة الملكية بالجبيل في هذا الملتقى حيث استطاعوا الالتقاء بجمهورهم  للتعريف بهوايتهم التي  شهدت تفاعلا و اقبالا كبيرا من قبل الزوار .

الجدير بالذكر إن الملتقى يهدف إلى المساهمة في الجهود الوطنية لتنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية تنمية مستدامة، ودعم وتشجيع الأفراد والجهات العاملة في مجال الحرف والصناعات اليدوية ونقل خبراتهم ومهاراتهم للأجيال الناشئة، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية قطاع الحرف ثقافيا وتاريخياً واقتصادياً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>