ملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالجبيل يختتم فعالياته بأكثر من ٣٦ الف زائر

اختتم ملتقى الحرف والصناعات اليدوية فعالياته بالجبيل الصناعية مساء امس الخميس والتي استمرت لثمانية أيام بأكثر من ٣٦ الف زائر.

حيث شهد الملتقى مشاركة اكثر من ٩ اركان و٢٢ ورشة عمل بركن عالم الطفل والذي تكون من عدة اركان متمثلة في ركن فنون الورق ، فن الموازييك ، كان ياما ، مركز صدفة النسائي، فراشات الجبيل ، وركن الهندسة و الابداع ، وركن خطوات الابداع ، وركن وطن متحد التطوعي ، بالإضافة إلى سوق المنتجون الصغار ،

هذا وقد قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي بزيارة الى الملتقى واطلع على الاركان المشاركة . حيث قدم شكره وتقديره إلى إدارة الخدمات الاجتماعية على تنظميها للملتقى والتعريف بأهمية قطاع الحرف والمحافظة على هذا الموروث الاصيل .

من جانبهم ثمن المشاركون الدعم الكبير الذي قدمته لهم الهيئة الملكية بالجبيل في هذا الملتقى حيث استطاعوا الالتقاء بجمهورهم للتعريف بهوايتهم التي شهدت تفاعلا و اقبالا كبيرا من قبل الزوار .

الجدير بالذكر إن الملتقى يهدف إلى المساهمة في الجهود الوطنية لتنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية تنمية مستدامة، ودعم وتشجيع الأفراد والجهات العاملة في مجال الحرف والصناعات اليدوية ونقل خبراتهم ومهاراتهم للأجيال الناشئة، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية قطاع الحرف ثقافيا وتاريخياً واقتصادياً.