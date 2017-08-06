القادسية يحول تأخره إلى فوز على الرائد

قلب فريق القادسية تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين بهدفين لهدف على ضيفه الرائد اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين.

وأنهى الرائد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي واندر لويز، إثر تمريرة من زميله عبد العزيز الجمعان (22).

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي الآخر إلتون هدف التعادل للقادسية من ضربة جزاء (55)، قبل أن يحرز البديل النيجيري ستانلي أوهاويتشي هدف الفوز للقادسية (84).