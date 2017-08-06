ثنائية هزاع الهزاع تهدي الاتفاق فوزاً ثميناً على الأهلي

حقق الاتفاق فوزا غاليا على ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.

بكّر الأهلي بتسجيل الهدف الأول عن طريق هدافه السوري عمر السومة عند الدقيقة 56، وتمكن المتألق هزاع الهزاع من إدراك التعادل لفريقه الاتفاق عند الدقيقة 58، وتمكن ذات اللاعب من إضافة الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وبلغ عدد الجماهير التي شهدت المباراة 3722 مشجعاً، وأقيمت المباراة وسط أجواء رطوبة عالية.