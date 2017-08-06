الباطن يسقط الاتحاد بثلاثية

حقق الباطن فوزاً مهما وغاليا على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.

بكر المحترف تراباي أديسون من تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 8 من بداية المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن ذات اللاعب من إضافة الهدف الثاني لفريقه من ضربة رأسية عند الدقيقة 68 من عمر المباراة، وتمكن المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” من تسجيل هدف الاتحاد عند الدقيقة 88 من عمر المباراة، قبل أن يضيف جورجي سيلفا”من تسجيل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 89 .

وبلغ عدد الجماهير التي شهدت المباراة 17018 مشجعاً.