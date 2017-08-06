 85 ألف دولار تعويض لمسلمة أجبرتها الشرطة الأمريكية على خلع حجابها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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85 ألف دولار تعويض لمسلمة أجبرتها الشرطة الأمريكية على خلع حجابها

85 ألف دولار تعويض لمسلمة أجبرتها الشرطة الأمريكية على خلع حجابها
المناطق - وكالات

حصلت مسلمة أجبرها رجال شرطة على نزع حجابها خلال توقيفها، في مدينة لونغ بيتش ضاحية لوس أنجليس، على 85 ألف دولار في إطار اتفاق بالتراضي.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) على موقعه الالكتروني، إن كيرستي باول، وهي أمريكية من أصول إفريقية ومسلمة، تقدمت بشكوى بعدما نزع رجال شرطة حجابها بالقوة أمام رجال شرطة ذكور وعشرات المعتقلين.

وأضاف المجلس أن باول كانت ترتدي الحجاب وفقا لمعتقداتها الدينية وأجبرت على أن تمضي الليلة سافرة عندما كانت موقوفة، موضحا أنها تصف التجربة على أنها سببت لها صدمة عميقة.

وصوتت لونغ بيتش، الثلاثاء، على الموافقة على الاتفاق الودي الذي ينص على دفع تعويضات قيمتها 85 ألف دولار، كما قالت المنظمة إن بلدات أخرى في مناطق أورانغ وسان برناردينو ومحيط لوس أنجليس عدلت قوانينها لحماية الحق في ارتداء الحجاب خلال الاحتجاز.

وأكد مونتي ماشيت، مساعد المدعي في لونغ بيتش، في تصريحات نشرتها صحيفة “لوس أنجليس تايمز”، أن شرطيات سيتولين الآن نزع حجاب أي معتقلة إذا كان ذلك ضروريا لأمن العنصر، وبدون وجود رجال شرطة أو معتقلين ذكور.

وأوقفت باول خلال إجراءات روتينية للتدقيق في الهوية في أيار/مايو 2015، وخلال توقيفها أمرها رجال الأمن بخلع حجابها، وقد تم رفض طلبها بحضور شرطية لتفتيشها ولم يسمح لها بارتداء حجابها عند احتجازها قيد التحقيق.

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