 القيادة تعزي الرئيس المصري بضحايا تصادم قطارين بالإسكندرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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القيادة تعزي الرئيس المصري بضحايا تصادم قطارين بالإسكندرية

القيادة تعزي الرئيس المصري بضحايا تصادم قطارين بالإسكندرية
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية.

وقال الملك المفدى :”علمنا بألم شديد بنبأ حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب”.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية.

وقال نائب خادم الحرمين الشريفين :” تلقيت بحزن وأسى نبأ حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين ، والشفاء العاجل لجميع المصابين ، إنه سميع مجيب “.

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