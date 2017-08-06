 نشطاء أحوازيون يواجهون مصيرا مجهولا.. وذووهم يناشدون المنظمات العالمية التدخل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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نشطاء أحوازيون يواجهون مصيرا مجهولا.. وذووهم يناشدون المنظمات العالمية التدخل

نشطاء أحوازيون يواجهون مصيرا مجهولا.. وذووهم يناشدون المنظمات العالمية التدخل
المناطق-الأحواز العربية المحتلة

تتكتم سلطات “الاحتلال الفارسي” للأحواز عن مكان احتجاز مواطنين أحوازيين منذ اعتقالهم في بداية شهر يوليو الماضي فيما ناشد ذووهم المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل للكشف عن مصير أبنائهم المجهول.

واختطفت مخابرات “الاحتلال الفارسي” أربعة ناشطين في بداية شهر يوليو الماضي في مدينة “الحميدية” غرب الأحواز، كما اختطفت مواطنا آخرا في مدينة “اصفهان “الفارسية واعتقلت مواطنا أحوازيا في حي “الملاشية” غربي “الأحواز” العاصمة، حيث لا يزال مصيرهم مجهولا .

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال لتحرير الأحواز “أحوازنا” إن مخابرات الاحتلال اختطفت أربعة مواطنين أحوازيين من أبناء أهل السنة والجماعة في حي “العلوة” في مدينة “الحميدية” في بداية شهر يوليو الماضي ونقلتهم إلى مكان مجهول وهم: “منصور جواد الشاخي” البالغ من العمر “19” عاما، “باقر عباس العبيداوي” البالغ من العمر “18” عاما، “مرتضى عباس الساعدي” البالغ من العمر “22” عاما و”حمزه عباس الساعدي” البالغ من العمر “28” عاما.

وفي سياق منفصل اعتقل عناصر جهاز مخابرات الاحتلال الفارسي المواطن الأحوازي “محمد قاسم الحرداني” البالغ من العمر “30” عاما كما اختطفت “حسين الهلالي” من أبناء قضاء “كوت عبدالله”.

ويتخوف ناشطون حقوقيون من تعرض الأسرى إلى التعذيب والتنكيل داخل غرف تحقيق المخابرات بغية انتزاع اعترافات مفبركة منهم وإلصاق التهم بهم في إطار المخططات الرامية إلى نشر حالة الرعب والإرهاب بين الأحوازيين.

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