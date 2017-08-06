 إيران ترفع آية “انا فتحنا لك فتحا مبينا” في مشهد مع أعلام الدول العربية التي دخلتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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إيران ترفع آية “انا فتحنا لك فتحا مبينا” في مشهد مع أعلام الدول العربية التي دخلتها

إيران ترفع آية “انا فتحنا لك فتحا مبينا” في مشهد مع أعلام الدول العربية التي دخلتها
المناطق-إيران

كشفت لوحة علقت على مدخل أحد الحوزة الشيعية في مدينة “مشهد” الإيرانية التابعة لمحافظة “خرسان شمالي”، مخططات النظام الإيراني الطائفي التوسعية في المنطقة.

وظهر في اللوحة الآية القرآنية “انا فتحنا لك فتحا مبينا” مع تزيينها بأعلام الدول التي دخلتها إيران أو تتدخل فيها وهي “البحرين، سوريا، العراق ، فلسطين و اليمن”، إضافة إلى شعار حزب الله الإرهابي.

كما علق على الآية كل من زعيم الانقلابيين في اليمن “عبدالملك الحوثي”، وزعيم الشيعة في نيجيريا “إبراهيم زكزكي” بالإضافة إلى “الإرهابي “حسن نصر الله” زعيم حزب الله اللبناني الإرهابي و “قاسم سليماني” قائد فيلق القدس الإرهابي التابع للحرس الثوري الإيراني.

هذه اللوحة أكدت خطط التوسع الإيراني في المنطقة العربية، ومحاولة بسط نفوذها الدول العربية التي ظهرت أعلامها في اللوحة، التي وضعت في مدينة مشهد التي تعتبر العاصمة الدينية لإيران.

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