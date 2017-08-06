شاهد .. هكذا سيصبح شكل حي المسورة مستقبلا.. حي نموذجي يستغرق عامين لإنجازه

يهدف مشروع حي المسورة في بلدة العوامية بالمنطقة الشرقية إلى تحويل المنطقة إلى حي نموذجي.

ووفقا لفيديو نشرته “العربية”، سيستغرق المشروع سنتين لإنجازه، وسيضم محلات ومجمعا تجاريا ذا طابع تراثي فضلا عن مركز ثقافي ومناطق أثرية ومكتبة عامة.

وقالت أمانة المنطقة الشرقية إن المشروع يضم سوقاً للنفع العام وسيتم تطوير صالة رياضة وأخرى مخصصة للأطفال وناد نسائي، إضافة إلى كافتيريات ومطاعم وقاعات مناسبات للرجال والنساء.

وأكد وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في التنمية العمرانية.

وكشف عن أن قيمة التعويضات لمنازل حي المسورة راوحت ما بين 800 و900 مليون ريال، وفق أعمال التثمين الخاصة بالمنازل في الحي، وتم تسليم جميع ملاك المنازل مبالغ التثمين قبل بدء أعمال الإزالة.

وأشار إلى أنه تمت إزالة أكثر من ٨٠ منزلاً في الحي حتى الآن، وأن إزالة المباني مستمرة، وسيتم البدء في تنفيذ مشروع التطوير للحي بعد إزالة جميع المباني البالغ عددها ٤٨٨ منزلاً، موضحاً أن مدة مشروع تطوير الحي تبلغ سنتين.

وذكر الملا أن من يقطن حي المسورة حوالى ٨ آلاف أسرة، تم إخلاؤهم جميعاً قبل بدء تنفيذ أعمال الإزالة والهدم، مشدداً على أنه تم إعطاء الأهالي مهلة كافية للإخلاء بعد إتمام عملية التثمين.