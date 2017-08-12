النفط يواصل ارتفاعه مع زيادة الطلب العالمي

شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في تعاملات متقلبة في الوقت الذي تقيم فيه السوق أثر انخفاض مخزونات الخام الأميركية وعدم الاستقرار في نيجيريا إلى جانب النمو قوي في الطلب العالمي في وقت يشهد بطأ في عودة التوازن للأسواق.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا في التسوية بما يعادل 0.39 بالمئة إلى 52.10 دولار للبرميل بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا، أو 0.47 بالمئة، إلى 48.82 دولار للبرميل.

وانخفض الخام الأميركي 1.5 بالمئة على أساس أسبوعي بينما نزل خام برنت 0.6 بالمئة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها عدلت بيانات الطلب القياسية لعامي 2015 و2016 مما يعني أن انخفاض قاعدة الطلب في عامي 2016 و2017 إلى جانب عدم تغير بيانات الإمدادات المرتفعة قد يؤديا إلى بطء معدل السحب من المخزونات الذي كان متوقعا في البداية.

وفي نيجيريا اقتحم المئات منشأة للنفط الخام ومحطة غاز مملوكة لرويال داتش شل في دلتا النيجر الجمعة مطالبين بوظائف وتطوير البنية التحتية حسبما قال شاهد عيان من رويترز.