مقتل عشرات الإرهابيين في درنة الليبية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين في عملية نوعية داخل مدينة درنة، شمال شرق البلاد.

وقالت الشعبة في بيان على “فيسبوك”، مساء الخميس، إن “مجموعة تابعة لغرفة عمليات عمر المختار نفذت عملية نوعية في معقل الإرهابيين داخل “العمارات الصينية” بمدينة درنة، وهو ما أدى إلى انفجار ضخم سمع دويه في أرجاء المدينة، وتسبب في قتل عشرات الإرهابيين، من بينهم إرهابي يحمل الجنسية المصرية، وعدد كبير من الجرحى”.

يذكر أن قوات “غرفة عمليات عمر المختار” التابعة للجيش الليبي، هي التي تتكفل بمحاصرة مدينة درنة التي تسيطر عليها مجموعات متطرفة من محاورها الخمسة. وأصدرت غرفة العمليات مساء الخميس تعليماتها بمنع الدخول والخروج من مدينة درنة باستثناء الحالات الإنسانية والطبية، وذلك استعدادا لبدء عملية تحرير المدينة من المجموعات الإرهابية والسيطرة على هذه المدينة الساحلية.

وفي المقابل، أعلن تنظيم “مجلس شورى مجاهدي درنة”، وهو تحالف لمجموعة من المسلحين يتطلع لتطبيق الشريعة في ليبيا، استعداده للتصدي لأي الهجوم، مؤكدا أنه “لن يسمح للجيش بالدخول وإراقة الدماء”.

و درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة التي ما زالت تحت سيطرة المسلحين الذين دخلوها قبل 4 أعوام، حيث إنها أصبحت ملاذا لهم بعد إعلان حفتر السيطرة على بنغازي بشكل كامل، مطلع يوليو/تموز الماضي.