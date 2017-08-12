 شاهد.. “أغبى” هدف في تاريخ كرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. “أغبى” هدف في تاريخ كرة القدم مقتل عشرات الإرهابيين في درنة الليبية النفط يواصل ارتفاعه مع زيادة الطلب العالمي شاهد .. هكذا سيصبح شكل حي المسورة مستقبلا.. حي نموذجي يستغرق عامين لإنجازه إيران ترفع آية “انا فتحنا لك فتحا مبينا” في مشهد مع أعلام الدول العربية التي دخلتها قبل قليل.. وفاة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا نشطاء أحوازيون يواجهون مصيرا مجهولا.. وذووهم يناشدون المنظمات العالمية التدخل القيادة تعزي الرئيس المصري بضحايا تصادم قطارين بالإسكندرية استشهاد 4 جنود إماراتيين أثناء تأديتهم لمهمتهم في اليمن 85 ألف دولار تعويض لمسلمة أجبرتها الشرطة الأمريكية على خلع حجابها ماليزيا تحذر من توسع أنشطة داعش في منطقة جنوب شرق آسيا ترامب يرسل مبعوثيه للشرق الأوسط لبحث السلام

شاهد.. “أغبى” هدف في تاريخ كرة القدم

المناطق - وكالات

بعد 14 ثانية فقط من انطلاق مباراته أمام لافاديا في كأس إستونيا، وجد فريق بايد نفسه متأخرا بهدف يبدو أنه أحد أكثر الأهداف غباء في تاريخ كرة القدم.

ومع إطلاق حكم المباراة صافرة البداية، حرك لاعبو بايد الكرة باتجاه منطقتهم وتناقلوها بينهم دون أن يمسها الفريق الخصم، لتصل بعد 4 تمريرات فقط إلى حارس مرماهم الذي أعادها لأحد المدافعين.

وأعاد هذا الأخير الكرة إلى حارس المرمى الذي عجز عن صدها فتهادت داخل المرمى لتعلن عن أول هدف للضيوف الذين اكتفوا بالمشاهدة وتحقيق التقدم دون أن يبذلوا أي جهد.

وبعد دقيقتين فقط من الهدف الأول الذي سجله مدافع بايد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه إثر 6 تمريرات بين زملائه، نجح لافديا في هز شباك حارس المرمى سيئ الحظ للمرة الثانية.

وانتهت المباراة بفوز لافاديا 3-1 على بايد الذي خرج من المسابقة المحلية، إلا أنه دخل على ما يبدو التاريخ من بوابة تسجيل أكثر الأهداف غباء وغرابة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>