 لحماية قلبك من الأمراض.. ابتعد عن تناول الملح | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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لحماية قلبك من الأمراض.. ابتعد عن تناول الملح

لحماية قلبك من الأمراض.. ابتعد عن تناول الملح
المناطق - وكالات

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول ملعقتين فقط من الملح يوميا يضر القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، وجدت الدراسة أن تناول 3.73 جرام من الصوديوم أي ما يعادل حوالي ملعقتين صغيرتين من الملح، يرتبط بتضخم القلب.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن القلوب تصبح أكبر عندما يتم إرهاق العضلات بسبب الحالة الأساسية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وتناول المزيد من الملح يضيف ضغطا على عضلة القلب ويعزز معدل الضرب.

ويعتقد أن هذه النتائج هى نتيجة لتأثير الملح على ضغط الدم، والتى تكشف الأبحاث السابقة ارتباطه بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

وتوصى منظمة الصحة الوطنية للبالغين بتناول ما لا يزيد عن حوالي ربع ملعقة صغيرة من الملح يوميا.

وأضاف الباحثون من جامعة هارفارد أن ارتفاع ضغط الدم يضع ضغطا على القلب والشرايين والكلى والدماغ، والتي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى.

 

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