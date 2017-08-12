وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية في الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول وسائل الإعلام: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، التسويق الرقمي، الاتصال الجماهيري)، أو المجالات ذات الصلة.

– محلل أول الأعمال: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– محلل تسويق أول (عدد 3 وظائف): درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، التسويق الرقمي).

– أخصائي المحاسبة: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2017م.

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