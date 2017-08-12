كاميرا iPhone 8 قد توفر إمكانية التصوير بدقة Full HD وبسرعة 240fps

من المتوقع أن تقوم شركة آبل بالإعلان رسميا عن iPhone 8 جنبا إلى جنب مع iPhone S7 و iPhone 7S Plus في شهر سبتمبر.

وكما جرت العادة دائما مع كل هاتف iPhone جديد، يتوقع أن تقوم شركة آبل بجلب عدد كبير من التحسينات للمعالج، والشاشة، والكاميرا أيضا بطبيعة الحال. وفي الأونة النهائية سمعنا بأن iPhone 8 سيتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 60 إطار في الثانية، والآن ظهرت المزيد من التفاصيل.

في تغريدة من المطور Guilherme Rambo، يبدو أن الشفرة المصدرية لنظام التشغيل الزائر في مكبر الصوت الذكي HomePod تكشف بأن iPhone 8 هذا وسوف يكون قادرًا على الأرجح على التصوير بدقة Full HD وبسرعة 240 إطار في الثانية، وليس فقط مع الكاميرا الخلفية، وإنما مع الكاميرا الأمامية أيضا. وبالطبع نحن لا نعرف ما إذا كنت بحاجة إلى هذا المعدل المرتفع من الإطارات، ولكن نحن نعتقد بأن هذا الخيار هذا وسوف يكون هناك إذا كنت بحاجة إليه.

ومع ذلك، لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما إذا كانت هذه الميزة ستقتصر على iPhone 8 فقط، أو ما إذا كانت ستشق طريقها أيضا إلى الهاتفين iPhone 7S و iPhone 7S Plus. ومع ذلك، رأينا في العام الماضي أن هناك ميزات على نسخة Plus والتي لم تشق طريقها في نهاية المطاف للنسخة العادية من iPhone، لذلك نحن نعتقد بأننا سنضطر إلى الإنتظار لنرى ذلك بأنفسنا.

آبل لم تؤكد لنا حتى الآن متى ستقوم بالكشف عن جوالات iPhone الجديدة، ولكن كما قلنا، الشهر القادم على الأرجح رهان آمن على أساس عادات آبل في السنوات المنصرمة.