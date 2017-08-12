شاهد مشهد مأساوي.. بطل كمال أجسام يلقى حتفه بعد انكسار رقبته

لقي بطل كمال الأجسام الجنوب إفريقي، سيفيسو لونجلو تابيتي، حتفه خلال إحدى المنافسات، بعدما تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرقبة.

وحاول سيفيسو القيام بحركة استعراضية (القفزة الخلفية المعروفة باسم “باك فليب”) أمام الجماهير في إحدى التظاهرات الرياضية، التي أقيمت السبت الماضي في جنوب إفريقيا، إلا أنه سقط على رأسه، ليلقى حتفه، بعد انكسار رقبته.

وقالت مجلة كمال الأجسام في جنوب إفريقيا، إن المجتمع “مصدوم وحزين” بعد هذا الحادث المروع. وذكرت المجلة أن سيفيسو، سبق له التتويج ببطولة العالم في فئة الشباب (وزن 75 كلغ).