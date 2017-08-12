 أكد أهمية تعاون الأسر معه.. التأهيل الشامل للإناث بالخرج يلتقي أمهات النزيلات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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أكد أهمية تعاون الأسر معه.. التأهيل الشامل للإناث بالخرج يلتقي أمهات النزيلات

أكد أهمية تعاون الأسر معه.. التأهيل الشامل للإناث بالخرج يلتقي أمهات النزيلات
المناطق-الرياض

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الخرج ” لقاء الأمهات ” والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون مابين أهالي النزيلات ومنسوبات المركز .
وشكلت ادارة المركز لجنة مكونة من الباحثة الإجتماعية ورئيسة التمريض والأخصائية النفسية وأخصائية العلاج الوظيفي والاخصائيات الاجتماعيات وأخريات ممن لهن علاقة مباشرة بالنزيلات ، حيث التقين بأمهات النزيلات لمناقشة كل مايصب في مصلحة كل نزيلة طيلة تواجدها في المركز أو أثناء زيارتها لأسرتها .
واشتمل اللقاء على عدة محاور منها : أهمية تكثيف الزيارات للنزيلة وتأثير ذلك ايجابياً عليها، ومراعاة استخدام الأدوية المصروفة في وقتها أثناء الزيارات الخارجية، وأهمية ابلاغ المركز عند تغيير أرقام التواصل مع والدي النزيلة وأسرتها وعند تجديد بعض الأوراق الثبوتية ، الى جانب مناقشة محاور اخرى تهم النزيلات ومايقدمه المركز لهن من خدمات .
وفي نهاية اللقاء كرمت ادارة المركز ” الأم المثالية ” نظير زيارتها الدائمة لإبنتها وتواصلها مع المركز .
تجدر الاشارة الى ان مراكز التأهيل الشامل للإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ، ومن بينها مركز محافظة الخرج تحرص كثيرا على تنظيم العديد من البرامج والملتقيات وورش العمل التي تخاطب اسر النزيلات مباشرة لتوجيههن وتوعيتهن بأهمية التعاون والتواصل مع المراكز لضمان استمرار تقديم افضل الخدمات لهذه الفئة .

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