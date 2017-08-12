 شاهد.. شاطئ إسباني ممتلئ بالمصيفين يٌفاجأ برسو زورق مهاجرين ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد.. شاطئ إسباني ممتلئ بالمصيفين يٌفاجأ برسو زورق مهاجرين !

المناطق - وكالات

رسا زورق يحمل عشرات المهاجرين، الأربعاء، على شاطئ ممتلئ بالمصيفين في ثارا دي لوس أتونيس على ساحل الأندلس بجنوب إسبانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزورق رسا على شاطئ بلايا دي لوس اليمانيس في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي بعد أن عبر مضيق جبل طارق.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي الزورق وهو يرسو والمهاجرون يقفزون منه ويركضون على الشاطئ. ولم يعرف المكان الذي أبحر منه الزورق ولم يرد تعليق فوري من الشرطة.

وسجلت إسبانيا زيادة في محاولات المهاجرين الوصول إلى شواطئها خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الطقس الجيد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من مئة ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا قادمين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، وإن الأغلبية الساحقة من بينهم جاءوا عن طريق البحر.

وتراجعت الأعداد الإجمالية للوافدين قرابة 60 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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