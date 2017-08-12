ترامب بعد “كوريا الشمالية”: الخيار العسكري مطروح للتعامل مع أزمة فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الخيار العسكري مطروح للتعامل مع أزمة فنزويلا، وذلك على خلفية انتخاب جمعية تاسيسية جديدة في البلاد، وذلك بعد ساعات من تهديده لكوريا الشمالية.

وقال ترامب: “لدينا الكثير من خيارات لحل المشكلة، بما فيها شن عملية عسكرية”.

وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت في وقت سابق أن البيت الأبيض يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على مجموعة من المسؤولين الفنزويليين المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، ردا على تشكيل جمعية تأسيسية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في إدارة ترامب قوله، إن الإجراءات العقابية الجديدة قد تعلن في غضون الأسبوع الجاري، وتشمل تجميد أرصدة هؤلاء المدرجين على اللائحة السوداء الجديدة في الولايات المتحدة وحظر سفرهم إلى هذه البلاد، بالإضافة إلى منع الأمريكيين من التعامل معهم تجاريا.