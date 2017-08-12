تعرف على المزايا القادمة مع «آي فون 8»

كشف المطوران اللذان سربا قبل أيام تصميم هاتف آي فون 8 المرتقب، وكذلك بعض المزايا الأخرى، مجدداً عن مزايا جديدة سوف تأتي مع الهاتف، بما في ذلك إمكانية تغيير حجم زر “الرئيسية” الافتراضي.

وكانت تفاصيل اُكتُشِفت في البرنامج الثابت Firmware لجهاز المساعدة المنزلي من آبل، “هوم بود” HomePod أظهرت أن هاتف آي فون القادم سوف يأتي مع تصميم عديم الحواف حول الشاشة، بالإضافة إلى إمكانية فتح القفل عن طريق التعرف على الوجه.

وقال مطوران غاصا في أعماق الشيفرة المصدرية لجهاز “هوم بود” التي أطلقتها آبل إنهما وجدا ما يدل على أن آي فون 8 سوف يأتي مع ميزة لفتح القفل عن طريق تقنية التعرف على الوجه القائمة على الأشعة تحت الحمراء، مما يلغي الحاجة إلى إدخال كلمة مرور أو إلى بصمة الأصابع. بالإضافة إلى أن الشاشة سوف تغطي كامل واجهته.

وكانت شركة آبل قد أطلقت الشيفرة المصدرية لمساعدها المنزلي، الذي من المقرر طرحه في وقت لاحق من العام الحالي، للمطورين حديثاً. وقد حوت على معلومات تتعلق بأجهزة أخرى، بما في ذلك هاتف آي فون المقبل.

وأمس عاد المطوران ستيف ثروتون-سميث وجولهرم رامبو إلى تويتر لنشر بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بالهاتف، من خلال الإطلاع على الشيفرة المصدرية، وذلك بالنظر إلى أن كلاً من “هوم بود” وآي فون 8 سيعملان بنظام آي أو إس 11.

وقال المطوران إن آي فون 8 سوف يأتي مع زر “رئيسية” افتراضي قابل لتغيير الحجم، بالإضافة إلى أن الهاتف سوف يدعم إمكانية المصادقة ضمن خدمة الدفع الإلكتروني “آبل باي” عن طريق استخدام تقنية التعرف على الوجه.

وفي سلسلة من التغريدات على تويتر، وجد رامبو إشارات إلى أن تقنية “بيرل آي دي” Pearl ID، وهو الاسم الرمزي الذي تطلقه آبل على نظام التعرف على الوجه، ستكون قادرة على تخزين أكثر من وجه، وسيكون بإمكان تطبيقات الطرف الثالث الوصول إليها أيضاً.

وتضمنت الشيفرة المصدرية أيضاً إشارات إلى أن الهاتف سوف يدعم استخدام أكثر من نظام للمصادقة الحيوية، ما يعني أن آي فون 8 قد يدعم استخدام تقنية التعرف على الوجه.

إلى جانب بصمة الأصبع. هذا، وتضمنت الشيفرة ما يشير إلى أن كلاً من الكاميرتين الأمامية والخلفية سوف تدعمان تقنية التعرف على الوجه.

ووجد رامبو أيضاً أن الهاتف سوف يدعم التصوير بدقة 1080p وبسرعة 240 إطاراً في الثانية، وهو تحسن كبير مقارنة بهاتف آي فون 7 الحالي، الذي يدعم هذه السرعة، ولكن مع دقة 720p، كما وجد المطور ما يشير إلى دعم تقنية “النطاق الديناميكي العالي” HDR، ولكن تحت اسم ModernHDR.

يُشار إلى أن التسريبات الجديدة تأتي بعد يوم واحد فقط من نشر إيفان بلاس، صاحب التسريبات الشهير على موقع التدوين المصغر تويتر، صورة قال إنها لهاتف آي فون 8 المرتقب، الذي يُنتظر أن تعلن عنه شركة آبل خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأظهرت الصورة التي نشرها بلاس، صاحب حساب evleaks@المعروف بتسريباته الدقيقة، هاتفاً يتوافق في تصميمه مع التسريبات السابقة التي تحدثت عن هاتف مع شاشة تغطي واجهته بالكامل.

وتتوافق الصورة المسربة مع ما يُشاع أن آي فون 8 سوف يأتي مع شاشة تعد الكبرى في السوق فيما يتعلق بنسبة مساحة الشاشة إلى جسم الهاتف، وذلك بفضل “الثَلم” في الجزء العلوي من الشاشة وجعل زر “الرئيسية” افتراضياً ضمن الشاشة.

ويُشاع أن آي فون 8 سوف يتمتع بشاشة تغطي تقريباً كامل واجهته باستثناء جزء صغير أعلى الهاتف، سيكون مخصصاً لدمج الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن ومستشعرات أخرى.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، تتحدث التسريبات عن شاشة من نوع OLED وبقياس 5.8 بوصات، بالإضافة إلى دعم ميزة الشحن السريع واللاسلكي.

وتختلف التسريبات في قارئ بصمات الأصابع، إذ يقول البعض أنه سيكون ضمن الشاشة، في حين يُقال أنه قد يأتي في ظهر الهاتف، أو أن الشركة قد تستغني عن القارئ تماماً.

ويُشاع أيضاً أن آي فون 8 سوف يقدم كاميرا أمامية تدعم تقنية تحسس العمق ثلاثي الأبعاد، مما يتيح تحسين التقاط صور السيلفي وإمكانية المصادقة من خلال التعرف على الوجه.

وبالتالي إلغاء الحاجة لحساس بصمات الأصابع. وداخلياً، سوف يقدم آي فون 8 ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 3 غيغابايتات، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تترواح بين 64 و 256 غيغابايتاً.