عمل جدة يشارك في استقبال أول فوج لحجاج البحر

شارك مكتب عمل جدةالجهات الحكوميه في حفل الاستقبال الرسمي لأول فوج قادم من حجاج البحر من جمهوريه السودان

وذلك خلال الحفل الذي أقيم من قبل وزرارة الحج بميناء جدة الاسلامي ..وبحضور قنصل عام السودان بجدة السيد عِوَض حسين .

ويشارك مكتب العمل بجدة عبر مكتب متواجد بمقر ميناء جدة الاسلامي للمتابعه في استقبال الحجاج والتاكد من الإجراءات الخاصه بالتأشيرات وبمشاركه الجهات الرسميه ذات العلاقه ..