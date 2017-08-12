 عمل جدة يشارك في استقبال أول فوج لحجاج البحر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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عمل جدة يشارك في استقبال أول فوج لحجاج البحر

عمل جدة يشارك في استقبال أول فوج لحجاج البحر
المناطق_عادل الزهراني
شارك مكتب عمل جدةالجهات الحكوميه  في حفل الاستقبال الرسمي لأول فوج قادم من  حجاج البحر من جمهوريه السودان
وذلك خلال الحفل الذي أقيم من قبل وزرارة الحج بميناء جدة الاسلامي ..وبحضور قنصل عام السودان بجدة السيد عِوَض  حسين .
ويشارك مكتب العمل بجدة عبر مكتب  متواجد  بمقر  ميناء  جدة  الاسلامي   للمتابعه في  استقبال الحجاج  والتاكد من  الإجراءات الخاصه  بالتأشيرات   وبمشاركه الجهات  الرسميه  ذات  العلاقه  ..

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