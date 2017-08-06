 القصاص من مواطن قتل آخر بإطلاق ناري إثر خلاف عائلي في وادي الدواسر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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القصاص من مواطن قتل آخر بإطلاق ناري إثر خلاف عائلي في وادي الدواسر

القصاص من مواطن قتل آخر بإطلاق ناري إثر خلاف عائلي في وادي الدواسر
المناطق_الرياض

نفذت وزارة الداخلية اليوم السبت، حكم القتل قصاصاً في مواطن بمحافظة وادي الدواسر في منطقة الرياض، بعد ثبوت إدانته بقتل آخر بإطلاق النار عليه إثر خلاف عائلي.
وأصدرت الوزارة اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القصاص في الجاني، فيما يلي نصه: “أقدم عايض بن ناصر بن فهاد آل فاضل القحطاني (سعودي الجنسية) على قتل محمد بن عائض بن محمد الشايب أبو رقطه (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس عدة طلقات بسبب خلاف عائلي مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما”.
وأضاف البيان: “أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصر من ورثة القتيل وتكليفه واتفاقه مع باقي الورثة على المطالبة باستيفاء القصاص, وأيد الحكم من مرجعه, ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر من ورثة القتيل ومطالبته مع باقي الورثة باستيفاء القصاص, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

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