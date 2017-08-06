اليمن: القبض على عناصر إرهابية تحضر لعمليات في شبوة وحضرموت

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، القبض على جماعات إرهابية، كانت على وشك القيام بأعمال تخريبية في عدد من المدن المحررة، تضر بمصالح الحكومة الشرعية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب، أن العناصر الإرهابية كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية في عدد من المدن منها شبوة وحضرموت والعاصمة المؤقتة عدن، التي تستعد هذه الأيام لعقد أولى جلسات مجلس النواب، بعد أن اكتمل نصاب المجلس الذي يتجاوز 130 عضواً من مختلف التيارات، بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة، عن الوزير اليمني، قوله إن هذه الجماعات الإرهابية التي تنتسب إلى تنظيمي “القاعدة وداعش”، وأخرى تدعمها صنعاء تُموّل بشكل مباشر من طهران، التي تقوم بدعم الجماعات لتنفيذ أعمال تخريبية تضر بأمن واستقرار البلاد.

وتعتمد على عمليات تهريب المخدرات إلى عدد من دول الجوار، التي تساعدها في تصريف أعمالها وتنفيذ مخططاتها الإجرامية، ومنها ما يعتمد على فدية المختطفين التي تطلبها من الجهات المعنية أو الأفراد”.

وأشاد اللواء عرب بالتعاون الكبير بين قوات تحالف دعم الشرعية، خصوصاً الجهات المعنية في السعودية، والإمارات”.

وقال إن التعاون له أثر في ملاحقة هذه التشكيلات الإرهابية، إذ اعتمد في تنفيذ هذه المهام على عدد من النقاط الرئيسية التي تأتي في مقدمتها توافر المعلومات بين كل الجهات المسؤولة عن هذه العمليات، والمتابعة لهذه الخلايا ورصد تحركاتها، وتطويقها في مواقع وجودها تمهيداً للقبض عليها قبل تنفيذ أي أعمال إجرامية.

وأضاف أن الخلايا التي سقطت في قبضة رجال الأمن في شبوة، وحضرموت، والعاصمة المؤقتة عدن سبقها تنسيق كامل وعمل مشترك أسهم في وقف هذه الجماعات، وإن كل الخلايا التي سقطت تعمل تحت شعار واحد لإسقاط الشرعية، ومعاداة التحالف.