اليابان تنشر مضاداتها الصاروخية بعد تهديدات كوريا الشمالية

بدأت اليابان اليوم, بنشر مضاداتها الصاروخية الدفاعية بعد تهديدات كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ تجاه جزيرة غوام الاميركية .

وأفادت وسائل إعلام يابانية أن وزارة الدفاع بدأت اليوم السبت بنشر المضادات الصاروخية ” باتريوت ” في شيمان وهيروشيما وكوشي بغرب اليابان، ووفقا لوكالة الانباء ” كيودو ” فقد أوضح مسؤولون في وزارة الدفاع اليابانية أن الحكومة تنوي إنجاز عملية نشر المنظومة في غرب اليابان بسرعة .

من جهته أكد البيت الابيض أن القوات الاميركية مستعدة لحماية جزيرة غوام ، داعيا كوريا الشمالية إلى التخلي عن سلوكها الاستفزازي، وأفاد في بيان له أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ رحبا في اتصال هاتفي اليوم بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية ، وأكدا أنه خطوة ضرورية ومهمة نحو إرساء السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية .

بدوره حث الرئيس الصيني نظيره الاميركي على تجنب ما من شأنه أن يؤجج التوتر الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية .

ووفقا للتلفزيون الصيني الرسمي فقد دعا شي جينبينغ الأطراف ذات الصلة إلى الحفاظ على ضبط النفس ومواصلة نهج الحوار والمفاوضات والتوصل لتسوية سياسية.