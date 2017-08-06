مقتل «23» مسلحاً من المعارضة السورية بتفجير قرب حدود الأردن

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 23 مسلحاً من أفراد المعارضة السورية المسلحة قتلوا، وأصيب العشرات بجروح في تفجير بجنوب سوريا بالقرب من الحدود مع الأردن.

وقال المرصد إن انفجار وقع في منطقة نصيب الحدودية الواقعة عند الحدود السورية – الأردنية، بالريف الجنوبي لدرعا، مؤكداً أن “الانفجار استهدف اجتماعاً في معسكر لجيش الإسلام، بالقرب من بلدة نصيب الحدودية.

وأشار المرصد إلى أن “2 شخصاً على الأقل معظمهم من عناصر جيش الإسلام قضوا وأصيب عشرات آخرون بجراح، جراء الانفجار الناجم عن تفجير شخص لنفسه في المعسكر”، لافتاً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.