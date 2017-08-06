 مقتل «23» مسلحاً من المعارضة السورية بتفجير قرب حدود الأردن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل 7 من “الخوذ البيضاء” في إدلب برصاص مجهول كوريا الشمالية تصعد الأزمة .. وتستعد لاختبار صاروخ بحر-أرض من غواصة منتج برامج سابق في “الجزيرة”: القناة كانت تلفق الأحداث وتمارس التحريض.. وهذا هو الدليل عليكم بالنعناع لحماية الأعصاب والذاكرة عبدالله بن علي يحتفل بزواج المهندسين سلطان وعبدالعزيز ليبيا.. إيقاف رئيس هيئة مكافحة الفساد بتهمة الفساد! 126 موظف من أمانة نجران للتدريب ببرامج معهد الإدارة مجرم بالحشد الشعبي يحرض على قتل المسلمين بالمسجد النبوي مقتل «23» مسلحاً من المعارضة السورية بتفجير قرب حدود الأردن طريقة مبتكرة تمنع الجسم من رفض الأعضاء المزروعة “الهلال الأحمر”: ندرس إعادة التأمين الصحي للكادر الإسعافي قطاعات” تعلن قراراً هاماً بشأن علاوة مكافحة الإرهاب وإضافتها للراتب .. تعرف عليها

مقتل «23» مسلحاً من المعارضة السورية بتفجير قرب حدود الأردن

مقتل «23» مسلحاً من المعارضة السورية بتفجير قرب حدود الأردن
المناطق_وكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 23 مسلحاً من أفراد المعارضة السورية المسلحة قتلوا، وأصيب العشرات بجروح في تفجير بجنوب سوريا بالقرب من الحدود مع الأردن.

وقال المرصد إن انفجار وقع في منطقة نصيب الحدودية الواقعة عند الحدود السورية – الأردنية، بالريف الجنوبي لدرعا، مؤكداً أن “الانفجار استهدف اجتماعاً في معسكر لجيش الإسلام، بالقرب من بلدة نصيب الحدودية.

وأشار المرصد إلى أن “2 شخصاً على الأقل معظمهم من عناصر جيش الإسلام قضوا وأصيب عشرات آخرون بجراح، جراء الانفجار الناجم عن تفجير شخص لنفسه في المعسكر”، لافتاً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>