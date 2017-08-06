 ليبيا.. إيقاف رئيس هيئة مكافحة الفساد بتهمة الفساد! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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ليبيا.. إيقاف رئيس هيئة مكافحة الفساد بتهمة الفساد!

ليبيا.. إيقاف رئيس هيئة مكافحة الفساد بتهمة الفساد!
المناطق_وكالات

قررت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الليبي، يوم الخميس، إيقاف رئيس هيئة مكافحة الفساد و4 موظفين آخرين من موظفي الهيئة عن العمل، بعد اكتشاف تجاوزات إدارية ومالية.

ووفقاً لموقع”روسيا االيوم”أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبد السلام الحاسي، قرارا يقضي بإيقاف كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد وأربعة موظفين آخرين من موظفي الهيئة عن العمل.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن القرار جاء على خلفية التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية بخصوص بعض التجاوزات الإدارية والمالية.

وشمل قرار الهيئة، الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، رئيس هيئة مكافحة الفساد، ونائب الرئيس، ورئيس الشؤون الإدارية، والمراقب المالي، والمراجع الداخلي.

كما طلبت الهيئة من مجلس النواب إعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا للقانون عدد 11 للعام 2014.

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