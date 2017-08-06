126 موظف من أمانة نجران للتدريب ببرامج معهد الإدارة

أعلنت أمانة منطقة نجران عن قبول ” 126 ” موظفاً من منسوبيها والبلديات المرتبطة بها للالتحاق بدورات تدريبية في معهد الإدارة العامة في مختلف فروع المملكة والتي سيتم تنفيذها خلال العام التدريبي 1438ــ 1439هـ

وأكد أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش حرص الامانة على الارتقاء بأداء موظفيها من خلال التحاقهم بمثل هذه الدورات والبرامج لتمكينهم من اكتساب مهارات تطويرية ترتقي بالعمل الإداري.

من جهته اوضح مدير إدارة التطوير الإداري سلطان آل مخلص أن عدد الموظفين المقبولين بلغ “126” موظفًا في دورات وتخصصات مختلفة ومتنوعة؛ داعياً الجميع إلى التزام بمواعيد بدء البرامج حسب الجدول الزمني المعد لذلك والموضح فيه زمان ومكان التدريب.