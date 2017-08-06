منتج برامج سابق في “الجزيرة”: القناة كانت تلفق الأحداث وتمارس التحريض.. وهذا هو الدليل

أكدت دراسة أعدها إعلامي عمل منتجا للبرامج بقناة الجزيرة تحت عنوان “نحو وضع مرجعية للتغطية الإعلامية للإرهاب .. رؤية نقدية لسياسات القنوات الإخبارية “قناة الجزيرة نموذجا”، أن قناة الجزيرة مباشر مصر حققت نجاحا شعبيا فى فترة وجيزة كونها كانت تعمل على الموضوعات التى تهم رجل الشارع والمواطن واستغلت القناة فترة الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية بعد ثورة يناير لتكون ” قناة الشعب “، وكان هذا هو شغلها الشاغل، حيث تغلغلت القناة وسط الناس بدعوى نقل هموهم.

وأكد الإعلامى صاحب الدراسة – أنه مع اللحظة الأولى لإعلان فوز مرسى بالانتخابات الرئاسية بدأت الجزيرة تخسر الشارع فبدأت تبتعد عن المعارضة وتحاول تقزيمها والتقليل من شأنها واعتبارها معارضة كلامية فقط، وفى نفس الوقت تكيل المديح للجماعة ولمرسى وتخدم على أى شيء بسيط يقوم به.

وأشارت الدراسة الى أن تبنى مؤسسة إعلامية الدفاع عن نظام سياسي ما فهذا مألوف ومعتاد، أما أن تتورط في “توجيه الرأي العام” عبر تلفيق الأحداث وممارسة التحريض والانتصار لخط سياسي بعينه، فهذا ينتج السقوط المدوي ويضرب المصداقية في مقتل، وهو عين ما تميزت به قناة الجزيرة الفضائية.

وتابعت الدراسة التي نقلتها صحيفة “الأهرام”: منذ سقوط نظام محمد مرسي تحولت قناة الجزيرة إلى طرف في النزاع، وكانت (بمحطاتها المختلفة) على أهبة لنقل أبسط حدث في أصغر قرية مصرية، المهم أن يكون بمذاق إخواني، ولم تر ضيرا في أن تعلن انتصارها الكلي للجماعة ومناهضتها الكلية لما كانت تحرص على تسميته “انقلابا” وأسهمت بـ”فعالية” في تواصل الاحتجاجات على إسقاط نظام محمد مرسي، بل هي ساهمت أيضا في عدم توقف المواجهات وارتفاع منسوب العنف الإخواني حين تواصل خطابها التحريضي القائم على أن حدث 30 يونيو انقلابا، وأن ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع رفضا لحكم المرشد كانوا “من الفلول الرافضين للحكم الإسلامي”.

وتطرقت الدراسة إلى تغطية القناة القطرية لـ”اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة”، حيث كانت القناة تمارس تحريضا مقصودا وواعيا، ولعل قسما كبيرا ممن سقطوا يوم الفضّ يوم 14 أغسطس 2013 كانوا ضحايا لخطاب الجزيرة التحريضي المشحون، فقد كانتت طبيعة خطاب الجزيرة تجرنا إلى ملمح تتفرد بامتلاكه، وهو أن الانتصار للإخوان يسبق المصداقية الإعلامية، والولاء لذلك الانتماء يقدّمُ على الحيادية والموضوعية التي يفترض أن تتوفر ولو بشكل نسبي في أي منتج إعلامي.

وأنتجت قناة «الجزيرة» القطرية، فيلمًا أطلقت عليه ” حريق رابعة ” يرصد الليلة الأخيرة من اعتصام الإخوان بتقاطع رابعة العدوية، والذي وصفه الفيلم بالاعتصام السلمي ضد ما اسمته الانقلاب العسكري” على السلطة الشرعية على حد قولها، وتضمن الفيلم، الذي أُنتج بعد خمسة أيام فقط من عملية فض الاعتصام، مجموعة من المشاهد للقطات غير واضحة غلبت عليها ” العاطفة”، صورت أغلبها بالهواتف المحمولة، تظهر محاولات ما أسمته ” الجزيرة” فض الاعتصام باستخدام الأسلحة والآليات الثقيلة، وهو ما قابله معتصمو الإخوان بالحجارة فقط، على حد زعمها.

الفيلم الذي بلغت مدته 22 دقيقة حاول الإيحاء بأن الاعتصام السلمي للإخوان منعت كاميرات الإعلام عنه لمنع نقل الصورة الحقيقية، وهو ما دفع المواطنين إلى اللجوء إلى الإعلام الرسمي الذي ضلل وزيف الحقيقة حسب زعمهم، واعتمد على الرواية الرسمية للحكومة التي استندت إلى فيديو واحد لا يظهر وجود أسلحة داخل الاعتصام، وحاولت تصديره إلى العالم على أنه الحقيقة.

وفي تعريفها للفيلم تقول الجزيرة: “يستهل الفيلم بالليلة الأخيرة من الاعتصام قبل فضه وسط حملات تحريض على المعتصمين ووصمهم بأنهم “إرهابيون” لتأليب الرأي العام عليهم، ومن ثم ينتقل مباشرة إلى قرابة السابعة من صباح الـ14 من أغسطس عندما زحف الأمن لفض الاعتصام”.

وأضافت ” يستند الفيلم إلى إعادة تجميع وقائع ما جرى في ذلك اليوم الدامي استنادا إلى روايات المعتصمين وشهود العيان وإلى الرواية الرسمية لكيفية تحرك قوات الأمن وهجومها على المعتصمين، إضافة إلى اختلاف أرقام الضحايا، وغياب أية إمكانية حقيقية لحصر أعداد المعتقلين”.

وأمعنت الجزيرة في الفتنة حين قالت “خلص الفيلم إلى أن الميدان أحرق ومعه مسجد رابعة العدوية ويصعب القول إن الحريق قد انطفأ فعليا فنيرانه قد لا تخمد سريعًا”.

ورد نشطاء مصريون بنشر فيديو “فضيحة” يوضح طريقة فبركة المكالمات الهاتفية بين الناشط الإخواني عبدالرحمن عز وقناة الجزيرة أثناء فض اعتصام رابعة.

وأكد الإعلامى حامد محمود فى دراسته أنه لا يكفي الحيز المحدود لاستعراض معالم السقوط المدوي لقناة آلت على نفسها إلا أن تخدم الدعاوى الإخوانية أينما كانت، ولتعداد الآثار السلبية لخطابها المتشنج، يكفي أن نذكّر فقط بأنها كانت ومنذ بداياتها السند الإعلامي القوي لزعماء القاعدة حيث توصلت إلى محاورتهم في مغاورهم – التذكيربمقابلة تيسير علوني وسامي الحاج – إلى درجة عدّ بعض صحفييها من المنتمين مباشرة للتنظيم الإرهابي، ونتذكّر أيضا أن الرئيس المعزول محمد مرسي اتصل بالجزيرة مباشرة إثر فراره صحبة 34 قياديا إخوانيا من سجن وادي النطرون يوم 30 يناير 2011، وهو ما أثار موجة عارمة من التساؤلات حول الصلة بين مرسي والقناة وهل كانت الأخيرة على علم بعملية الهروب.

ومشيرا إلى أنه لا يكاد يوجد إجماع عربي يشبه الإجماع على الدور المريب للجزيرة، قناة فضائية تتبع مباشرة الخارجية القطرية، وتخصص لها اعتمادات فلكية، بطاقم إعلامي من مئات الصحفيين والتقنيين والمراسلين، تنظر نحو وجهة واحدة لا غير، وتسوّق لمشروع سياسي وفكري لدولة قطر أو لجماعة الإخوان.