 كوريا الشمالية تصعد الأزمة .. وتستعد لاختبار صاروخ بحر-أرض من غواصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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كوريا الشمالية تصعد الأزمة .. وتستعد لاختبار صاروخ بحر-أرض من غواصة

كوريا الشمالية تصعد الأزمة .. وتستعد لاختبار صاروخ بحر-أرض من غواصة
المناطق - وكالات

أظهرت صور حديثة ملتقطة بالأقمار الصناعية استعداد كوريا الشمالية لاختبار صواريخ بالستية من على متن غواصة، حسب ما قال خبير في شؤون الجيش الكوري الشمالي، وذلك وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

ونشر جوزيف بيرموديز، خبير الشؤون الدفاعية الكورية الشمالية والشؤون الاستخبارية، صوراً على موقع ” نورث 38″ التابع لجامعة جونز هوبكينز بواشنطن، قال إنها تُظهر على الأرجح استعدادات لاختبار صاروخ بالستي بحر-أرض (إس إل بي إم).

وأضاف أنّ “صوراً التُقطت حديثًا بقمر (اصطناعي) تكشف تطوُّرات عديدة تشير إلى أنّ كوريا الشمالية ربما تُسرّع تطوير الجزء البحري من قوّاتها النووية”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد _ترمب توعد مجدّدًا، الجمعة، باستخدام القوة ضدّ كوريا الشمالية مؤكّدًا انّ الخيار العسكري “جاهز للتنفيذ” رغم قيام الصين بالدعوة الى ضبط النفس في محاولة لتهدئة الحرب الكلامية غير المسبوقة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وكتب ترمب على “تويتر”: “الحلول العسكرية وضعت بالكامل حاليًا وهي جاهزة للتنفيذ إذا تصرّفت كوريا الشمالية بلا حكمة. نأمل أن يجد (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ-اون مسارًا آخر!”.

وردت عليه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية واصفةً إياه بأنه شخص “بغيض مهووس بالحرب النووية”. وأضافت: “ترمب يقود الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى شفير حرب نووية”.

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