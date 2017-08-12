 مرور العاصمة المقدسة يحرر مخالفات وقوف خاطئ لمركبات “ساهر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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مرور العاصمة المقدسة يحرر مخالفات وقوف خاطئ لمركبات “ساهر”

مرور العاصمة المقدسة يحرر مخالفات وقوف خاطئ لمركبات “ساهر”
المناطق - متابعات

حرر مرور العاصمة المقدسة 16 مخالفة وقوف خاطئ لمركبات تابعة لنظام الرصد الآلي “ساهر”.
وذكرت مصادر أن المخالفات تم تحريرها مؤخراً أثناء وقوف مركبات “ساهر” لتأدية عملها في رصد مخالفات السرعة بعدد من الطرق، مبينة أن مركبات “ساهر” ليست محمية من تطبيق الأنظمة المرورية، وفقاً لصحيفة “عين اليوم”.
من جهته، أبان مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم البدري أن عدد كاميرات “ساهر” المتحركة بطرق مكة المكرمة وصل إلى 50 كاميرا، مشيراً إلى إسهام هذه الكاميرات في تقليل نسبة الحوادث المرورية التي تقع بسبب السرعة الزائدة.

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