مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يتفقد سير العمل في مركز التاهيل الشامل في تمام الساعة 2 ليلاً

فاجأ مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الأستاذ فريح محمد العياد، مركز التأهيل الشامل للمعاقين بحائل بزيارة ميدانية، في تمام الساعة الثانية ليلاً بهدف الاطمئنان على سير العمل خلال إجازة نهاية الأسبوع والتقى العياد -خلال الزيارة- بمسؤولي المركز المناوبين واستمع من كلٍ منهم لشرحٍ كامل عن أبرز الخدمات التي تقدم للمستفيدين والمشمولين بالرعاية ، وتجوّل داخل الأقسام الطبية، والاجتماعية، والإدارية،

‎وحثّ منسوبي مركز التأهيل الشامل -بمختلف تخصصاتهم- على تقديم كل التسهيلات، للمستفيدين، والمشمولين بالرعاية، والعمل على تذليل الصعوبات، مشددًا على أهمية سرعة الإنجاز في خدمة المستفيدين بجميع فئاتهم.

‎وأكّد أن الهدف من هذه الجولات المفاجئة هو الاطّلاع عن قرب على الخدمات المقدمة لتلافي السلبيات، وتعزيز الإيجابيات .