 “الغامدي” عميداً لكلية التقنية بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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“الغامدي” عميداً لكلية التقنية بمكة المكرمة

“الغامدي” عميداً لكلية التقنية بمكة المكرمة
المناطق - محمد الغبيشي - مكة المكرمة

صدر قرار معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بتعيين الدكتور عبدالله بن علي الأعرج الغامدي عميداً للكلية التقنية بمكة المكرمة .
وبهذه المناسبة عبر “الغامدي” عن شكره  وتقديره لمعالي وزير التعليم ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على هذه الثقة ، مشيراً إلى أنه سيعمل وزملائه على مواصلة الرقي بالعمل التدريبي وخدمة الوطن ورسالة المؤسسة تجاه أبناء الوطن . مقدماً شكره كذلك إلى زميله طلال بن منصور الذيابي عميد الكلية السابق الذي قام بجهود مشكورة في تنمية العمل التدريبي وفتح أبواب التعاون مع قطاعات كبرى في العاصمة المقدسة .
يذكر أن “الغامدي”  هو أحد خريجي بكالوريوس اللغة الإنجليزية من جامعة أم القرى ، وحاصل على الماجستير في اللغويات من جامعة كوينزلاند الأسترالية، فيما حصل على الدكتوراة في اللغويات التطبيقية تخصص دقيق (الإنجليزية للأغراض التقنية) عام 2013 من جامعة إيسكس البريطانية . والغامدي يحمل تجربة ثرية مهنية في خدمة قطاعي التعليم والتدريب حيث بدأ معلماً في التعليم العام ثم مدرباً في الكلية التقنية بمكة المكرمة ورئيساً لوحدة الإشراف الفني بها وكذلك رئيساً لمركز اللغة الإنجليزية ، بالإضافة إلى تمثيل المؤسسة في عدد من المؤتمرات المحلية والعالمية ، وتعاونه مع عدد من الجهات والجامعات المحلية

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