رئيس نادي رضوى: مهرجان الألعاب الشاطئية احد برامج النادي التي تستهدف الشباب

تبذل اللجنة المنظمة لمهرجان رضوى للألعاب الشاطئية جهودا حثيثة لتنظيم فعاليات المهرجان والذي ينطلق لأول مرة بمبادرة من نادي رضوى والمزمع انطلاقته خلال الفترة من ١٢ الى ٢٢ ذوالحجة القادم بمنطقة الشرم بينبع .

وأوضح المشرف العام على الفعاليات رئيس نادي رضوى عايد المحياوي ان المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية التي تستهدف شباب المحافظة لتحقيق العديد من الاهداف التربوية والوطنية من خلال الفعاليات التي ترتكز على تنمية وتعزيز روح الولاء للوطن وقيادته مضيفا ان الفعاليات ايضا تركز على كثير من القيم والسلوكيات المجتمعية خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الممتلكات العامة واصحاح البيئة بالاضافة الى اهمية التنبيه على مخاطر البحر ودور حرس الحدود في حماية مرتاديه.

وأشار المحياوي الى ان هذا المهرجان يندرج تحت الانشطة الاجتماعية التي ينفذها النادي في كل عام بموافقة واشراف من الهيئة العامة للرياضة مضيفا ان الاندية الرياضية هي المواعين الجاذبة للشباب والتي ينبغي ان تلعب دورها في المجتمع وتنفيذ الفعاليات التي تستثمر أوقات الشباب فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

الجدير بالذكر ان المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية كالألعاب الهوائية والمائية والبلياردو البشري وسباق السيارات وفعاليات اخرى ترفيهية ورياضية .