تعرض إحدى الطائرات العسكرية الأمريكية إلى حادث في مطار البحرين

تعرضت إحدى الطائرات العسكرية الامريكية في مطار البحرين اليوم إلى حادث بسيط لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

ونقلت وكالة انباء البحرين عن وزارة المواصلات والاتصالات الاشارة إلى انه تم التعامل مع الحادث حسب خطط الطوارئ المعمول بها في مطار البحرين.

وفي سياق متصل، قالت وزارة المواصلات والاتصالات ان حركة الطائرات القادمة والمغادرة عادت لوضعها الطبيعي بمطار البحرين الدولي بعد اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة.