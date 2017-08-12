 تعرض إحدى الطائرات العسكرية الأمريكية إلى حادث في مطار البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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تعرض إحدى الطائرات العسكرية الأمريكية إلى حادث في مطار البحرين

تعرض إحدى الطائرات العسكرية الأمريكية إلى حادث في مطار البحرين
واس - المنامة

تعرضت إحدى الطائرات العسكرية الامريكية في مطار البحرين اليوم إلى حادث بسيط لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن وزارة المواصلات والاتصالات الاشارة إلى انه تم التعامل مع الحادث حسب خطط الطوارئ المعمول بها في مطار البحرين.
وفي سياق متصل، قالت وزارة المواصلات والاتصالات ان حركة الطائرات القادمة والمغادرة عادت لوضعها الطبيعي بمطار البحرين الدولي بعد اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة.

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