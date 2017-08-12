الألعاب النارية ترسم لوحة جمالية في سماء منتزه رغدان

أضاءت الألعاب النارية سماء منتزه غابة رغدان بمدينة الباحة لتزين بألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة سماء المنتزه، وذلك في إطار برنامج فعاليات مهرجان صيف الباحة 38 التي يتم تنفيذها مساء كل يوم جمعة عند الساعة العاشرة مساء وسط حضور كبير من المصطافين والزوار وأهالي المنطقة.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أنها عملت هذا العام على تقديم احتفالات مختلفة، تتميز بالترفيه والتشويق والتنوع وذلك من خلال اختيار حزمة من الفعاليات ذات البعد الثقافي والتعليمي والترفيهي وهو ما يعزز من دورها في هذا المجال وحرصت على اختيار مواقع الاحتفالات والفعاليات لتكون شاملة، ومنوعة، وتشمل جميع فئات المجتمع.

وعدّت اللجنة الألعاب النارية، عنصراً جاذباً في جميع المناسبات الاحتفالية نظراً لما تضفيه من مشاعر البهجة والسرور على المشاهدين، حيث تم تجهيز الموقع المناسب للمشاهدة والتصوير والاستمتاع بها وهي تضيء سماء الباحة إضافة إلى اختيار مساء يوم الجمعة من أجل إتاحة الفرصة أمام الجميع للحضور.

وبينت اللجنة أن الألعاب النارية يتم إطلاقها من منصات ارتفاع 300م و 280م من قبل مؤسسة متخصصة وبأشكال النخلة ورائد الفضاء والبراشوت والسهم والقلب والنافورة والأشكال الهندسية الأخرى المتنوعة، مؤكدة أنه تم تجهيز تلك المواقع بكافة التجهيزات اللازمة واتخاذ كافة احتياطات الأمن والسلامة في نقل وتخزين طلقات الألعاب المضيئة بهدف توفير السلامة للجمهور.