محافظ القرى: يترأس الاجتماع التحضيري لمهرجان الرمان في نسخته “السادسة”

ترأس محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان، الاجتماع التحضيري لمهرجان الرمان في نسخته السادسة لهذا العام 1438هـ وذلك بقاعة الاجتماعات بمحافظة القرى.

وبدا الاجتماع بكلمة لمحافظ القرى رحب فيها بالحميع وموضحا حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحه للعمل على تطوير قطاع السياحه والترفيه والاستثمار بالمنطقة بكافة مجالاته ومنها مهرجان الرمان الذي يقام سنويا بمحافظة القرى.

و اكد”العبيلان” على اللجان المعنيه بالمهرجان ببذل المزيد من الجهد والعمل على اظهار المهرجان هذا العام بالصوره اللائقه والتي من خلاله تكون فاكهة الرمان رمزا للزراعه بالمنطقة، والتوسع في عدد المشاركات والتنوع في الفعاليات المصاحبه له من محاضرات وندوات وتوعية المزارعين والمنتجين مع اشراك عدد من القطاعات الحكوميه والخاصة ذات العلاقه للوصول الى الهدف المنشود من اقامة هذا المهرجان، مع مصاحبة بعض الفلكلورات الشعبيه والعروض المسرحيه التي تحكي قصة الرمان والزراعه بالمنطقه بالاضافه الى توزيع المنشورات والارشادات التوعويه للمزارعين .

بعد ذلك استعرض جدول الاجتماع عدد من المواضيع التي تمثلت في حفل افتتاح المهرجان والذي يستمر لبضعة ايام، والتاكيد على ان تكون جميع الفعاليات المصاحبه للمهرجان تتركز على منتج الرمان بصفه خاصه والزراعه بصفه عامه والعمل على توسعة موقع المهرجان مع مشاركة الاسر المنتجه التي لها صله بالزراعه ومنتجاتها ، ليشمل كافة شرائح المجتمع مع تحديد الاوقات المناسبة لدخول الزوار من الافراد وكذلك العائلات.

وختاما اوضح “العبيلان” انه سيتم الرفع بما تم التوصل له من خلال هذا الاجتماع لمقام امارة المنطقة، فيما سيتم عقد ورشة عمل خلال الأيام القادمة، تهدف إلى دراسة ما تم من برامج وفعاليات خلال مهرجانات الرمان السابقة والخروج بتوصيات تهدف إلى الاستفاد من الأيجابيات وتوضيفها في مهرجان هذا العام وتلافي كافة السلبيات التي نتجت عن المهرجانات السابقة.