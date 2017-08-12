بلدي بيشة : رؤيتنا تقديم خدمات بلدية تنال رضا المواطن والمقيم

استعرض المجلس البلدي في محافظة بيشة في جلسته العشرين برئاسة رئيس المجلس ناصر بن عبدالله الجهمي، مواد اللائحة المالية بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، حيث رفع رئيس وأعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة صدور اللائحة المالية للمجالس البلدية، وهذا يدل على حرص ولاة الأمر واهتمامهم بالمجالس البلدية والدور الذي يقومون به، واتخذ عدد من القرارات والتوصيات بناءً على ذلك جاء أهمها “الدعوة لعقد اجتماع مع رؤساء المجالس البلدية لبلديات محافظة بيشة للبدء في مبادرة “خطة استراتيجية لمحافظة بيشة في الجانب البلدي” ، وأقر تكليف لجنة التطوير والجودة بالبحث عن بيوت خبرة مناسبة لتقديم الدراسات الاستشارية وفقاً للمادة الحادية عشرة من نظام اللائحة المالية، كما أقر تكليف لجنة التطوير والجودة بإعداد خطة البرامج التدريبية والزيارات الميدانية لأعضاء المجلس، وتكليف لجنة العلاقات العامة والإعلام بالبحث عن شركات ومؤسسات لرعاية أنشطة ولقاءات المجلس والإلتزام بما ورد في المادة التاسعة عشرة من اللائحة المالية للمجالس البلدية”.

وأكد رئيس المجلس ناصر الجهمي بأن المجلس يتابع تنفيذ القرارات والتوصيات التي صدرت في جلسات المجلس الماضية مع أقسام البلدية، إضافة إلى اهتمام المجلس بأن يجد المواطن خدمة بلدية شاملة، ومعالجة أي شكاوى تأتي للمجلس، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى تحقيق رؤيته وهي “تقديم خدمات بلدية تنال رضا المواطن والمقيم”.