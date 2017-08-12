 وزير الحج والعمرة : المملكة سخرت وتسخر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الحج والعمرة : المملكة سخرت وتسخر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن بلدي بيشة : رؤيتنا تقديم خدمات بلدية تنال رضا المواطن والمقيم محافظ القرى: يترأس الاجتماع التحضيري لمهرجان الرمان في نسخته “السادسة” الألعاب النارية ترسم لوحة جمالية في سماء منتزه رغدان تعرض إحدى الطائرات العسكرية الأمريكية إلى حادث في مطار البحرين رئيس نادي رضوى: مهرجان الألعاب الشاطئية احد برامج النادي التي تستهدف الشباب “الغامدي” عميداً لكلية التقنية بمكة المكرمة مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يتفقد سير العمل في مركز التاهيل الشامل في تمام الساعة 2 ليلاً مرور العاصمة المقدسة يحرر مخالفات وقوف خاطئ لمركبات “ساهر” أكاديمية المسجد النبوي تطلق نظام إليكتروني لربط وحدة المحتوى والمعلومات بإدارة الترجمة تعليم تبوك يختتم فعاليات برنامج إجازتي2 التحالف يدمر زورقاً مفخخاً للحوثي استهدف ميناء المخا

وزير الحج والعمرة : المملكة سخرت وتسخر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

وزير الحج والعمرة : المملكة سخرت وتسخر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن
واس - المدينة المنورة

أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – سخرت وتسخر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح في تصريح صحفي عقب تفقده مكتب وزارة الحج والعمرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أن توجيهات القيادة الرشيدة لهم ولجميع الوزارات والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج , هو توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لجميع الحجيج دون استثناء بمن فيهم حجاج إيران والأخوة من قطر ، مشيراً إلى أن وزارة الحج والعمرة استعدت بجميع إمكاناتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ الحج لخدمة الحجاج.
وكشف معاليه أن وزارة الحج والعمرة قضت على الحملات الوهمية , مؤكدا جاهزية الوزارة لخدمة أكثر من مليوني حاج خلال هذا العام.
وفيما يتعلق بتسيس الحج قال معاليه :” إننا نرفض تسيس الحج مهما كان الأمر “.
وكان معالي وزير الحج والعمرة قد قام بجولة تفقدية لمجمع إدلاء 2 ( الدورة ) واطلع على سير العمل فيه والخدمات المقدمة للحجاج , ثم دشن برنامج ” التطوير الإلكتروني الذكي الميداني “.
كما تفقد محطة استقبال الحجاج بطريق الهجرة والمكاتب الخدمية التابعة له , إلى جانب تفقده مقر المؤسسة الأهلية للإدلاء واطلع على الخطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن بشكل مفصل ودشن العدد الأول من النشرة الإلكترونية للمؤسسة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>