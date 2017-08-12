 رئيس الوزراء اليمني يؤكد اهتمام الحكومة بأرخبيل سقطرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء اليمني يؤكد اهتمام الحكومة بأرخبيل سقطرى

رئيس الوزراء اليمني يؤكد اهتمام الحكومة بأرخبيل سقطرى
واس - عدن

اكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اهتمام حكومته بمحافظة أرخبيل سقطرى ودعم التنمية والخدمات فيها وتخفيف معاناة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن وكيل محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس الذي ناقش معه احتياجات المحافظة من المشاريع والخدمات الملحة وخاصة المشاريع التي اعتمدها مجلس الوزراء أثناء انعقاده في مدينة حديبو عاصمة الأرخبيل.
وشدد رئيس الوزراء على إصرار الحكومة بتوجيه من الرئيس عبدربه منصور هادي على تنفيذ تلك المشاريع المتمثلة بسفلتة شوارع حديبو وقلنسية واستكمال مشروع مستشفى 22 مايو وبناء مدرسة نموذجية في العاصمة وانشاء كاسر أمواج لخدمة الصيادين.

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