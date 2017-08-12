أبها تغنى “طلال” في ذكرى وفاته ال 17 .. “طربيات” تختتم أسبوعها الأول بنجاح لافت 

مع الذكرى ال١٧ لرحيل صوت الأرض طلال مداح ومن ذات المدينة، أعاد الفنان نايف البدر غناء عدد من روائعه في ثاني ليالي جلسات طربيات أبها في نسختها الأولى، التي أحياها برفقة الفنان الكويتي فيصل الراشد.

ووسط الحضور الجماهيري الذي غطى مقاعد مركز الأمير سلطان الحضاري التي تتسع ل٢٤٠٠ شخص لليوم الثاني على التوالي لحضور ؛ قال البدر إنه لم يغني في حفلة أو جلسة إلا وتغنى بروائع طلالية، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون امتداد للفنان الكبير الذي ما زال يسكن قلوب السعوديين.

وشهدت الجلسة، إطلاق البدر عملا فنيا جديدا في الجلسة بعنوان “يكفيك إنك سعودي”، من كلمات الشاعر خالد المريخي، وألحان فيصل الراشد، إضافة إلى غناء عدد من الروائع مثل “أغراب”، وأغنية تراثية جديدة، وغيرها.

في حين، أكمل الفنان الكويتي فيصل الراشد السمر بأغانيه العصرية والمميزة التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، مثل “طيارة” و”القلب عيا ما يبي غير أهل نجد”، وعدد الأغاني الأخرى، قبل أن يختتم بأغنية وطنية سعودية للفنان رابح صقر “يا دار لاهنتي”، مؤكدا للجمهور أنه يهنئ نفسه بالتواجد في أبها حاضنة الفن والموسيقى وعاصمة السياحة العربية لهذا العام.

يشار إلى أن طربيات أبها المقامة ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا، المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية، اختتمت أسبوعها الأول بنجاح لافت، إذ كان الفنانين طلال سلامة وماجد مدني قد دشنا الليلة الأولى.

وينتظر أن تبث الجلسات عبر قنوات mbc التي حازت على حصريتها.