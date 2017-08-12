 مسابقة افضل زي تراثي للاطفال بمهرجان العسل  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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مسابقة افضل زي تراثي للاطفال بمهرجان العسل 

مسابقة افضل زي تراثي للاطفال بمهرجان العسل 
المناطق - الباحة

نظّم مهرجان العسل الدولي العاشر والذي يقام بمنطقة الباحة مسابقة أفضل زي تراثي للأطفال, على المسرح المفتوح بمقر المهرجان بغابة رغدان
وتأتي هذه المسابقة ضمن برامج وفعاليات مسرح الطفل في مهرجان العسل الذي تنظمه جمعية النحالين بالباحة والتي صاحبها العديد من المسابقات الثقافية والرياضية ومسابقات الذكاء، وأبدى الأطفال المشاركون حماس كبير في تلك المسابقات التي تهدف إلى كسر حاجز الرهبة والانطلاقة في التعبير أمام الجمهور.
ورعي في المسرح المفتوح العديد من الجوانب الفنية من خلال الصوت والإضاءة, والتعبير عن مشاعر الانتماء للوطن من خلال الأناشيد والمشاركات الشيقة التي لاقت استحسان الأطفال وذويهم على المسرح، إضافة إلى الجوائز العديدة التي تقدمها عدد من الجهات الداعمة للمهرجان وتوزيعها على الحضور من الأطفال والمشاركين على خشبة المسرح.
واستمتع الحضور والزوَّار في مهرجان العسل بمشاهدة الفتيات الصغيرات اللاتي يرتدين الزي التراثي والكثير من الزوار حرص على التقاط صور تذكارية .

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