 مؤسسات خيرية وزوار : لجنة تنمية الأفلاج مثال للعمل الاجتماعي المتكامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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مؤسسات خيرية وزوار : لجنة تنمية الأفلاج مثال للعمل الاجتماعي المتكامل

مؤسسات خيرية وزوار : لجنة تنمية الأفلاج مثال للعمل الاجتماعي المتكامل
المناطق - الأفلاج - عادل الزهاني

أشاد عدد من الزوار ومنسوبي المؤسسات الخيرية بالعمل الاجتماعي المتكامل للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج وتجهيزها لتلبية احتياجات أفراد المجتمع بالمحافظة بالإضافة إلى تفعيلها العديد من البرامج المتعددة .
وتشهد لجنة تنمية الأفلاج زيارات متكررة لعدد من اللجان بالمملكة كذلك تقوم عدد من المؤسسات الخيرية بزيارتها للاطلاع على أعمالها وبرامجها المتنوعة حيث لقيت تلك البرامج والمناشط التي قدمتها لجنة تنمية الأفلاج لأفراد المجتمع  “كبار وصغار رجال ونساء ” إشادة وثناء من الزوار مؤكدين أن ما قامت وتقوم به لجنة تنمية الأفلاج مثال يحتذى به في العمل الاجتماعي المتكامل لتغطيته تطلعات المجتمع .
وكان وفد من منسوبي لجنة تنمية عياش بجازان قد قام هذا الأسبوع بزيارة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج للوقوف عن كثب على ما تقوم به من برامج وملتقيات وأنشطة والاستفادة منها حيث ذكروا ثناء وكيل الوزارة د . سالم الديني على اللجنة ، وكان في استقبال الوفد الزائر رئيس لجنة تنمية الأفلاج الأستاذ مرضي الحبشان ومنسوبي اللجنة استمعوا خلال زيارتهم عما يقام في اللجنة من برامج وأنشطة وما تقدمه اللجنة من دورات تدريبية وبرامج تقافية وتوعوية ورياضية وغيرها من البرامج المتنوعة الأخرى كما تجولوا في أرجاء المبنى ووقفوا على قاعاته التدريبية وصالات الحديد واللياقة والمسابح وملاعب اللجنة الرياضية كما اطلع الوفد على طبيعة العمل في اللجنة وكيفية التعامل مع الزوار وما تقدمه اللجنة لهم من خدمات .
وأكد الوفد الزائر أن لجنة تنمية الأفلاج تعتبر أنموذجاً يحتذى به على مستوى المملكة للعمل الاجتماعي المتكامل ، مقدرين في الوقت نفسه حسن الاستقبال وشاكرين كرم الضيافة .
يذكر هناك الكثير من لجان التنمية من شتى محافظات المملكة قد قامت بزيارة للجنة تنمية الأفلاج للاستفادة من خبراتها في المجالات الاجتماعية وبرامجها المتعددة وفعالياتها المستمرة التي لقيت ثناء أمير الرياض وشكر من  مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

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