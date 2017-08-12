 بيونغ يانغ : 3.5 مليون متطوع في الجيش لقتال واشنطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحشد طاقاتها وإمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله 50 مطوفاً من حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا يضخون 25 لتراً من الدماء لبنك الدم بالعاصمة المقدسة نظمتها إدارة البرامج وادارة التثقيف الصحي وتعزيز الصحة بابها .. محاضرة عن سرطان الثدي والإسعافات الاولية والإمراض المزمنة “من أجل أن تكون محكم  دولي” دورة تخصيصة  لإعداد جيل من المحكومين في عدة تخصصات لأول مرة.. “مشغل” يدشن أهم مهرجانات القصيم.. والإدارة تتجاهل الخطوات الرسمية بيونغ يانغ : 3.5 مليون متطوع في الجيش لقتال واشنطن مؤسسات خيرية وزوار : لجنة تنمية الأفلاج مثال للعمل الاجتماعي المتكامل مسابقة افضل زي تراثي للاطفال بمهرجان العسل  أبها تغنى “طلال” في ذكرى وفاته ال 17 .. “طربيات” تختتم أسبوعها الأول بنجاح لافت  رئيس الوزراء اليمني يؤكد اهتمام الحكومة بأرخبيل سقطرى كشافة المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى الكشفي العالمي في قابالا الاذربيجانية محافظ الخفجي يوجه بتشكيل لجنة طارئة لمسح الشواطيء والمياه بالمحافظة

بيونغ يانغ : 3.5 مليون متطوع في الجيش لقتال واشنطن

بيونغ يانغ : 3.5 مليون متطوع في الجيش لقتال واشنطن
المناطق - وكالات

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن قرابة 3.5 مليون مواطن تطوعوا للانضمام إلى صفوف جيشها أو العودة إليه لمقاومة عقوبات جديدة من الأمم المتحدة وقتال الولايات المتحدة في ظل التوتر الحالي بين بيونغ يانغ وواشنطن.
وذكرت صحيفة (رودونج سينمون) الرسمية في كوريا الشمالية أن المتطوعين عرضوا الانضمام إلى الجيش الشعبي الكوري بعدما أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا، الاثنين، أدانت فيه العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة ردا على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.
وهددت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بقصف جزيرة غوام الأميركية بالمحيط الهادي.
وأشارت الوكالة الكورية الشمالية، الأربعاء، إلى أن مسيرة حاشدة خرجت في بيونغ يانغ دعما للحكومة. وحشدت كوريا الشمالية أعدادا كبيرة من قبل لإظهار عزمها في أوقات تصاعد التوتر.
وفي أغسطس/آب 2015 تطوع مليون كوري شمالي للانضمام للجيش أو العودة إلى صفوفه عندما انفجر لغم في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الأمر الذي أثار مزيدا من التوتر.
وطلبت كوريا الشمالية من الدبلوماسيين الأجانب مغادرة بيونغ يانغ في 2013 عندما علقت العمل في منطقة صناعية مشتركة مع كوريا الجنوبية وهددت بتنفيذ ضربات جوية على قواعد أميركية بالمحيط الهادي، وخاصة في غوام وهاواي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>